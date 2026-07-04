Das trifft nicht nur Marokko, sondern auch den FC Bayern. Für Ismael Saibari ist das WM-Achtelfinale früh zu Ende. Wie lange er ausfällt, ist offen.

Houston (dpa) – Für Bayern-Neuzugang Ismael Saibari ist das WM-Achtelfinale der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Co-Gastgeber Kanada wegen einer Verletzung vorzeitig zu Ende gegangen. Der 25-Jährige musste nach 22 Minuten ausgewechselt werden. Über die Schwere der Verletzung war zunächst nichts bekannt. Für ihn wurde Soufiane Rahimi (Al-Ain FC) eingewechselt. Saibari hatte starke Leistungen bei der Weltmeisterschaft gezeigt.

Der Transfer von Saibari war in dieser Woche verkündet worden. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Die Ablösesumme soll Schätzungen zufolge im Bereich von 55 Millionen Euro liegen. Saibaris Vertrag bei der PSV Eindhoven war bis zum 30. Juni 2029 datiert.