Die Fußballerinnen des FC Bayern machen es lange spannend. Nach einem Doppelschlag kurz vor dem Ende ziehen sie ins Halbfinale der Champions League ein. Der Jubel ist riesig.

München (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern haben sich zum dritten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Traum vom Halbfinale in der Champions League erfüllt. Trotz eines frühen Rückstands nach einem Fehler von Torhüterin Ena Mahmutovic erkämpften sich die anschließend lange überlegenen Münchnerinnen im Viertelfinal-Rückspiel ein verdientes 2:1 (0:1) gegen Manchester United. Nach einem 3:2 in England vor einer Woche zog die Mannschaft von Trainer José Barcala erstmals nach fünf Jahren wieder in die Vorschlussrunde ein.

25.000 Fans aus dem Häuschen

Die französische Stürmerin Melvine Malard nutzte in der elften Minute einen Fehler der Münchner Torhüterin Mahmutovic zur Führung. Kapitänin Glódís Viggósdóttir (81.) sorgte nach einer Ecke von Carolin Simon mit dem Kopf für den Ausgleich. Linda Dallmann (84.) machte vor 25.000 Zuschauern kurz danach alles klar. Im Halbfinale treffen die Münchnerinnen höchstwahrscheinlich auf den FC Barcelona, der sein Hinspiel gegen Real Madrid mit 6:2 gewonnen hat und am Donnerstag weiterkommen will.

Mahmutovic gab beim Rückstand eine ganz schlechte Figur ab. Die Torhüterin des FC Bayern stürmte nach einem langen Ball von Jayde Riviere aus ihrem Kasten, schlug jedoch über den Ball und ermöglichte Malard, die das Duell gegen Vanessa Gilles gewonnen hatte, den Führungstreffer für Manchester.

Drehschuss Harder, Tullis-Joyce bärenstark

Die Münchnerinnen drängten nun vor allem über die rechte Seite und Momoko Tanikawa. Der letzte Pass in die Spitze war jedoch jedes Mal zu schlampig. In der Luft lief es nur scheinbar besser: Nach einer Ecke landete ein Kopfball von Gilles (36.) am Außennetz.

Nach dem Wechsel drehte der FC Bayern weiter auf. Ein Abpraller von Bernadette Kakounan landete vor den Füßen von Pernille Harder, die im Hinspiel zweimal erfolgreich gewesen war. Den Drehschuss der Dänen konnte aber Manchester Torfrau Phallon Tullis-Joyce (54.) noch geschickt per Fußabwehr ablenken. In der Schlussphase zahlte sich aber der Wille und Dauerdruck der Münchnerinnen gegen abbauende Engländerinnen aus.