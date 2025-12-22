Bayern-Fußballerinnen gewinnen in Leverkusen

Wie die Männer belegen auch die Frauen des FC Bayern München zur Winterpause Platz eins. Zum Abschluss des Jahres gibt es einen klaren Sieg in Leverkusen.

Leverkusen (dpa) – Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben sich mit einem weiteren Sieg in die Winterpause verabschiedet. Die Bayern gewannen zum Auftakt der Rückrunde bei Bayer Leverkusen mit 3:0 (1:0) und festigten damit ihre Tabellenführung. Nach 14 Spielen haben die Münchnerinnen sechs Punkte Vorsprung auf den VfL Wolfsburg, der am Sonntag mit 3:1 gegen den Hamburger SV gewonnen hatte.

Vor 3.011 Zuschauern im Ulrich-Haberland-Stadion brachte Franziska Kett die Bayern in der 16. Minute in Führung. Danach hatte Pernille Harder die große Chance auf das 2:0, scheiterte mit einem Foulelfmeter aber an Leverkusens Torhüterin Friederike Repohl (25.).

Zwei weitere Elfmeter

Leverkusen hielt insgesamt gut dagegen, im zweiten Durchgang nutzten die Bayern aber zwei weitere Strafstöße, um am Ende doch zu einem klaren Sieg zu kommen. Zunächst erhöhte Momoko Tanikawa vom Elfmeterpunkt auf 2:0 (75.), dann sorgte Georgia Stanway per Handelfmeter für den Endstand (86.). Die letzten Minuten mussten die Bayern in Unterzahl agieren, weil Katharina Naschenweng sich eine Fußverletzung zugezogen hatte, die Gäste aber nicht mehr wechseln konnten.