Die Fußballerinnen des FC Bayern München stehen im Halbfinale der Champions League. Dort treffen sie ziemlich sicher auf den FC Barcelona. Da war doch was?

München (dpa) – Nach dem ersten Einzug ins Halbfinale der Champions League seit fünf Jahren wollen die Fußballerinnen des FC Bayern München nun auch erstmals das Finale erreichen. «Auf uns warten zwei echt harte Spiele im Halbfinale und natürlich wollen wir ins Endspiel einziehen», sagte Kapitänin Glodis Viggosdottir nach dem 2:1 (0:1) am Mittwochabend im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester United.

Die isländische Abwehrchefin sorgte vor der Vereinsrekordkulisse von 25.000 Zuschauern in der Königinnenklasse für den Ausgleich, ehe Linda Dallmann den Siegtreffer erzielte. Die Mannschaft des spanischen Trainers José Barcala zog auch dank des 3:2 im Hinspiel zum insgesamt dritten Mal ins Halbfinale der Champions League ein.

Nächste Lehrstunde vom FC Barcelona?

«Träumen darf man und man darf auch den Glauben haben, dass wir Barcelona ärgern können», meinte die Chefin der Frauenfußball-Abteilung des FC Bayern, Bianca Rech. Die Münchnerinnen treffen im Halbfinale ab Ende April sehr wahrscheinlich auf den FC Barcelona, der nach einem 6:2 im Hinspiel gegen Real Madrid am heutigen Donnerstag das Weiterkommen perfekt machen will.

«Gegen Barcelona müssen wir ab der ersten Minute 100 Prozent da sein, die nutzen jeden Fehler aus», warnte Offensivspielerin Franziska Kett. Zum Start in diese Champions-League-Saison hatten die Spanierinnen dem FC Bayern beim 7:1 noch eine Lehrstunde erteilt. «Da haben wir auf jeden Fall eine Rechnung offen», sagte Kett.