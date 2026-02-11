Die Münchnerinnen setzen sich mit 6:0 gegen Jena durch. Im Bundesliga-Nachholspiel überzeugen sie trotz einiger Ausfälle und bauen ihren Vorsprung in der Liga weiter aus.

Jena (dpa) – Die Bayern-Fußballerinnen haben das Nachholspiel in der Bundesliga bei Schlusslicht Carl Zeiss Jena klar für sich entschieden. Beim 6:0 (3:0) trafen Jovana Damnjanovic (19. und 26. Minute), Momoko Tanikawa (39.), Georgia Stanway (50.), Pernille Harder (60.) und Winter-Neuzugang Edna Imade (88.) für den souveränen Tabellenführer. Jenas Lisa Gora (84.) vergab durch einen verschossenen Foulelfmeter die einzig nennenswerte Chance auf den Ehrentreffer.

Beim 0:0 im Hinspiel hatten die diesmal komplett chancenlosen Thüringerinnen gegen den Spitzenreiter noch kräftig überrascht. Es war der einzige Ausrutscher der Münchnerinnen, die alle anderen 16 Ligaspiele gewonnen haben. Der Vorsprung auf Verfolger Wolfsburg beträgt nun zwölf Punkte, allerdings hat der Tabellenführer zwei Spiele mehr absolviert als der VfL.

FC Bayern dominiert nach Belieben

Bayern-Coach José Barcala, der unter anderem auf die Nationalspielerinnen Klara Bühl (Belastungssteuerung) und Alara Sehitler (Teilruptur des vorderen Kreuzbands) verzichten musste, sah vor 2.038 Fans im Ernst-Abbe-Sportfeld einen dominanten Auftritt seiner Elf. Damnjanovic mit zwei Einzelaktionen und Tanikawa, die mithilfe des Innenpfostens traf, machten schon zur Pause alles klar.

Die Jenaerinnen, die nach dem überraschenden 2:1 am Sonntag bei Union Berlin neue Hoffnung im Abstiegskampf schöpfen, waren auch nach dem Seitenwechsel überfordert. Goras verschossener Elfmeter, der am linken Pfosten landete, passte ins Bild eines gebrauchten Abends.