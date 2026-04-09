Fußball-Bundesliga
Bayern-Ersatzkeeper Ulreich absolviert erste Laufeinheiten
Sven Ulreich
Sven Ulreich läuft beim FC Bayern wieder. (Archivbild)
Sven Hoppe. DPA

Sven Ulreich gab Mitte März nach eineinhalb Jahren sein Comeback beim FC Bayern - und verletzte sich prompt. Nun macht der Torwart Fortschritte.

München (dpa) – Torhüter Sven Ulreich ist nach seinem Muskelbündelriss in den rechten Adduktoren beim FC Bayern wieder auf den Rasen zurückgekehrt. Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, ist der 37-Jährige erstmals wieder auf dem Platz gelaufen.

Ulreich hatte sich ausgerechnet bei seinem Comeback Mitte März im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen (1:1) die Verletzung zugezogen und fällt seitdem aus. Zuvor war der Routinier beim 5:0 gegen Werder Bremen am 21. September 2024 letztmals im Einsatz gewesen. Die Münchner treten an diesem Samstag (18.30 Uhr) beim FC St. Pauli an.

© dpa-infocom, dpa:260409-930-923784/1

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