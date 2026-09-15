Deutlicher könnte die Ansage nicht sein: Nach einer Saison zum Vergessen fordern die Bayern-Chefs Hainer und Hoeneß von ihren Basketballern Titel. Der Präsident kündigt gar eine besondere Maßnahme an.

München (dpa) – Nach einem enttäuschenden Jahr ohne Pokal haben die Bosse des FC Bayern eine klare Titelansage an ihre Basketballer gerichtet. «Es muss so sein, dass wir deutscher Meister werden!», betonte Vereinspräsident Herbert Hainer kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison. «Und alles andere muss dann hinterher folgen.» Damit meint er den BBL-Pokal, den München ebenfalls gewinnen will, und die Euroleague, in der es diesmal in die Playoffs gehen soll.

Als Topfavorit waren die Bayern in der vorigen Saison im Pokal schon im Halbfinale ausgeschieden. Im entscheidenden Finalspiel der Bundesliga hatten sie gegen Alba Berlin einen 20-Punkte-Vorsprung noch verspielt. Zu allem Überfluss passierten beide Pleiten in der eigenen Halle, dem SAP Garden.

Hoeneß hadert immer noch mit Finalschlappe gegen Alba

«Das ist nicht Bayern München», haderte Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Auf einem Event anlässlich des 80-Jahr-Jubiläums der Basketball-Abteilung im Verein sagte er, ein Debakel wie gegen Alba dürfe nicht passieren. «Das hat nicht unbedingt mit der Klasse der Mannschaft zu tun, sondern mit der Mentalität – und die hat mir letztes Jahr nicht gefallen.» Er ergänzte: «Da muss sich was ändern.»

Zwei große Änderungen gab es bereits durch die Verpflichtungen von Trainer Anton Gavel und Sport-Geschäftsführer Thorsten Leibenath. Die beiden stehen sofort unter Druck – die Bosse fordern Titel. «Wir haben die Mannschaft auch entsprechend noch einmal aufgerüstet mit neuen Spielern», erinnerte Hainer vor dem Bundesliga-Auftakt am Sonntag (18.00 Uhr) gegen die Bamberg Baskets.

Das will Hainer dem Team noch persönlich sagen

Der Präsident will die Erfolgsansage seinen Basketballern auch noch persönlich überbringen. «Die wissen alle, wo es lang geht», sagte er. «Aber ich werde, bevor die Saison losgeht, noch einmal zur Mannschaft sprechen und auch noch einmal klarmachen, was der FC Bayern ist und welche Erwartungshaltung wir haben.»

Hoeneß erklärte, dass der Basketball in München vor einer entscheidenden Saison stehe. Zuletzt gab es zwei Spielzeiten lang ein großes Fan-Interesse, vor allem durch den neuen SAP Garden als Spielstätte der Euroleague. «Die große Euphorie wird irgendwann nachlassen, weil die Leute alle mal da waren», warnte der Ehrenpräsident. «Jetzt werden die nur kommen, wenn toller Sport geboten wird. Das ist schon eine Verpflichtung an die Verantwortlichen.»