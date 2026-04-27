Eine souveräne Pausenführung gibt der Titelverteidiger aus München zwar fast aus der Hand, feiert vor dem Topspiel gegen Alba Berlin aber einen klaren Heimsieg.

München (dpa) – Dank einer weitgehend souveränen Vorstellung gegen die Rostock Seawolves hat der FC Bayern München seinen Vorsprung in der Basketball-Bundesliga ausgebaut. Die Mannschaft von Cheftrainer Svetislav Pesic triumphierte mit 86:64 (44:27) und feierte damit den 25. Erfolg im 30. Spiel.

Im Kampf um Platz eins nach der Hauptrunde weist der Titelverteidiger damit vor dem Aufeinandertreffen mit Alba Berlin am kommenden Freitag zwei Siege mehr auf als der Verfolger, der zudem eine Partie mehr bestritten hat.

17-Punkte-Führung zur Pause

Die Hausherren setzten sich nach starker Anfangsphase und einer 6:0-Serie zu Beginn des zweiten Abschnitts auf 31:16 ab. David McCormack sorgte per Dunking schließlich für eine komfortable 17-Punkte-Führung zur Pause.

Geschlagen waren die Mecklenburger allerdings noch nicht. Vielmehr bereitete das Team von Coach Przemyslaw Frasunkiewicz dem Titelverteidiger nach dem Seitenwechsel sichtlich Probleme. Nach zwei Dreiern von TJ Crockett betrug der Vorsprung der Münchner nur noch fünf Punkte.

Im Schlussabschnitt sorgten die Gastgeber jedoch wieder für klare Verhältnisse und besiegelten die fünfte Niederlage der Seawolves nacheinander.