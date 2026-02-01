Am Ende ist es deutlich: Der deutsche Basketball-Meister verliert in der Bundesliga zum zweiten Mal in dieser Saison.

München (dpa) – Die Bayern-Basketballer haben in der Bundesliga eine überraschend klare Heimniederlage bezogen. Trotz des 62:79 (37:41) gegen Vizemeister ratiopharm Ulm führt der deutsche Meister die Tabelle aber weiter souverän an. Es war im 18. Ligaspiel erst die zweite Niederlage für das dominierende deutsche Vereinsteam, das sich im Vorjahresfinale nur hauchdünn gegen die Ulmer durchgesetzt hatte.

Von Beginn an liefen die Gastgeber immer wieder einem Rückstand hinterher. Nach einer zwischenzeitlichen 37:36-Führung der Münchener kurz vor der Pause lagen die Ulmer zur Halbzeit dann wieder mit vier Zählern vorn. Nach dem Wechsel bauten die Gäste ihre Führung gegen die Mannschaft von Trainer-Altmeister Svetislav Pesic aus und gewannen am Ende deutlich.

Bei den Ulmern trafen gleich fünf Akteure zweistellig, bester Werfer beim zehnten Saisonsieg war Christopher Ledlum mit 16 Punkten. Justinian Jessup war mit 14 Punkten erfolgreichster Bayern-Schütze. Die Münchner hatten erst am Donnerstag beim 79:64-Sieg bei Hapoel Tel Aviv ihr bereits 25. Saisonspiel in der Euroleague absolviert.