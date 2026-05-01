Die Basketballer des FC Bayern München haben das Spitzenspiel der Basketball-Bundesliga gegen Berlin für sich entschieden. Damit wird der Titelverteidiger in jeder Playoff-Serie den Heimvorteil haben.

München (dpa) – Der erste Platz nach der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga ist den Basketballern des FC Bayern München nicht mehr zu nehmen. Durch einen 85:79 (42:37)-Heimsieg im Spitzenspiel gegen Alba Berlin baute der Titelverteidiger den Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus. Als Erster der Hauptrunde werden die Bayern in den Playoffs in jeder Serie den Heimvorteil auf ihrer Seite haben.

Die Bayern forcierten in der ersten Hälfte einige Ballverluste und kamen so immer wieder ins Laufen. Mitte des zweiten Durchgangs sorgte Basketball-Weltmeister Andreas Obst mit zwei Dreiern in Serie für die erste zweistellige Führung des Spiels. Doch die Berliner kamen dank Malte Delow zurück und verkürzten ihren Rückstand zur Pause auf 37:42.

Obst und Rathan-Mayes führen Bayern zum Sieg

In der zweiten Hälfte dauerte es über vier Minuten, ehe die Münchener das erste Mal punkteten, mit 2:11 legten die Hausherren einen Fehlstart hin. Zur Viertelpause glichen die Bayern aber aus. Mitte des Schlussabschnitts übernahm Xavier Rathan-Mayes für die Münchener, die erst einen 9:0-Lauf hinlegten und wenig später in fünf Angriffen in Serie punkteten und sich wieder zweistellig absetzten. In der Schlussphase ließen die Gastgeber auf Grund einiger Ballverluste die Berliner zwar wieder herankommen, doch Justinian Jessup sorgte mit seinem Dreier 31 Sekunden vor Schluss für die Entscheidung.

Andi Obst führte die Münchener mit 18 Punkten an, Rathan-Mayes folgte mit zwölf Zählern und fünf Assists. Für die Bayern geht es in der Hauptrunde noch gegen Vechta, Ludwigsburg und Oldenburg, ehe am 17. Mai die Playoffs beginnen.