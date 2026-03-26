Die Basketballer des FC Bayern München haben zwar keine Chance mehr, die Playoffs in der Euroleague zu erreichen, ein Erfolg gegen den Letzten Asvel Villeurbanne kommt dem BBL-Team dennoch gelegen.

München (dpa) – Nach drei Niederlagen nacheinander in der Euroleague haben die Basketballer des FC Bayern München wieder einen Sieg im Europapokal eingefahren. Gegen den Tabellenletzten Asvel Villeurbanne gewann der Basketball-Bundesligist mit 93:83 (39:42). Damit fuhren die Münchner im 34. Saisonspiel ihren 14. Sieg ein. Schon vor der Partie war eine Playoff-Teilnahme für die Bayern aber auch rechnerisch nicht mehr möglich.

Bei den Münchnern stand Cheftrainer Svetislav Pesic wieder an der Seitenlinie, der zwei Tage zuvor bei der Niederlage in Kaunas erkrankt gefehlt hatte. Pesic sah einen guten Start in der Verteidigung, in den ersten fünf Minuten kassierten die Bayern nur sechs Zähler und lagen nach dem ersten Viertel mit 18:17 vorne. Offensiv fanden die Gastgeber jedoch nicht wirklich ihren Rhythmus, womit es mit einem 39:42-Rückstand in die Kabine ging.

Bayern steigern sich offensiv von Viertel zu Viertel

Nach der Pause steigerten sich die Bayern offensiv, dabei blieb Justinian Jessup (19 Punkte) die beste Option. Der Bundesligist konnte sich zwar nicht absetzen, baute seinen Vorsprung im vierten Viertel aber immer wieder auf sechs Zähler Differenz aus. In der Schlussphase zogen die Bayern letztlich davon. Nach 19, 20 und 25 Punkten in den ersten drei Vierteln steigerten sich die Gastgeber im vierten Durchgang auf 29 Zähler.

Das Pesic-Team wird in dieser Saison noch vier Partien in der Euroleague absolvieren, als nächstens steht am 1. April das letzte Heimspiel gegen den Titelkandidaten Fenerbahce Istanbul an.