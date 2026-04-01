Das letzte Euroleague-Heimspiel der Saison machen die Basketballer des FC Bayern München zu einem Feiertag. Gegen den Titelverteidiger aus der Türkei gelingt ein Coup.

München (dpa) – Den Basketballern des FC Bayern München ist in der Euroleague ein Coup gelungen. Im letzten Heimspiel der Saison besiegte der deutsche Meister in eigener Halle den Titelverteidiger Fenerbahce Istanbul mit 85:76 (43:30). Beim 15. Saisonsieg feierte die Mehrzahl der 11.500 Zuschauer im ausverkauften SAP Garden Neno Dimitrijevic mit 22 Punkten als besten Münchner Werfer. Für den Tabellenführer der Euroleague aus Istanbul war Tarik Biberovic mit 21 Zählern bester Korbjäger.

«Es war vielleicht nicht unser bestes Saisonspiel, aber wir haben das ganze Spiel über geführt, und das ist nicht einfach gegen so ein gut organisiertes, aggressiv verteidigendes Team wie Fener», sagte der zum Saisonende scheidende Trainer Svetislav Pesic. Mit 15 Siegen und 20 Niederlagen haben die Bayern keine Chance mehr aufs Weiterkommen nach der Punkterunde. In den kommenden Spielen treten die Münchner noch bei Virtus Bologna (7. April), Olympia Mailand (9. April) sowie zum Abschluss beim FC Barcelona (17. April) an.