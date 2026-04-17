Am letzten Hauptrunden-Spieltag der EuroLeague-Saison verlieren die Basketballer des FC Bayern München in Barcelona deutlich. Für Cheftrainer Svetislav Pesic schließt sich derweil ein Kreis.

Barcelona (dpa) – Die EuroLeague-Saison der Basketballer des FC Bayern München ist mit einer deutlichen Niederlage zu Ende gegangen. Beim FC Barcelona zog der Deutsche Meister mit 69:95 (31:42) den Kürzeren. Damit beenden die Münchener den Europapokal mit 17 Siegen und 21 Niederlagen als Tabellen-14. der Hauptrunde. Dass die Bayern die Playoffs verpassen würden, hatte schon seit einigen Wochen festgestanden.

Die Bayern kamen anfangs immer wieder in Korbnähe zum Abschluss, agierten aber von außen harmlos und lagen nach dem ersten Viertel mit 19:20 zurück. Mit Beginn des zweiten Durchgangs verloren die Gäste ihren Rhythmus, nach nur zwölf Punkten im zweiten Durchgang gingen die Münchener mit einem 31:42-Rückstand in die Kabine.

Bayern kassiert siebte 20-Punkte-Pleite der Saison

Nach der Pause hatten die Bayern auch defensiv Barcelona zu wenig entgegenzusetzen. Die Spanier setzten sich bereits im dritten Viertel auf 23 Zähler Differenz ab, bei den Münchenern war die Luft raus. Am Ende verlor der Basketball-Bundesligist zum siebten Mal in dieser Saison ein EuroLeague-Spiel mit mindestens 20 Zählern Differenz. Bester Werfer der Bayern war Isiaha Mike (17 Punkte).

Für Bayern-Trainer Svetislav Pesic schloss sich mit dem Spiel in Barcelona derweil ein Kreis. Der 76-jährige Serbe wird nach der Saison seine Karriere als Trainer beenden, zum letzten EuroLeague-Spiel kehrte er an alte Wirkungsstätte zurück. Pesic trainierte von 2002 bis 2004 sowie von 2018 bis 2020 den spanischen Spitzenclub, 2003 hatte er Barcelona zum Triple aus EuroLeague, spanischer Meisterschaft und spanischem Pokal geführt. Vor der Partie bezeichnete Pesic Barça als «mein Team, mein Herz».