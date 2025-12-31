Bayern-Basketballer bauen in Rostock Siegesserie aus

Zum Jahresende müssen Bayerns Basketballer noch einmal eine weite Reise unternehmen. Bei den Seawolves tut sich der Meister lange schwer, zeigt im Schlussabschnitt dann aber seine ganze Klasse.

Rostock (dpa) – Meister FC Bayern München Basketball hat sich mit einem weiteren Erfolg aus dem Jahr 2025 verabschiedet. Bei den Rostock Seawolves setzte sich die Mannschaft unter dem neuen Cheftrainer Svetislav Pesic mit 85:67 (40:31) durch. Der Tabellenführer verbuchte damit den neunten Sieg in der BBL nacheinander, drei davon unter Pesic. Gastgeber Rostock musste dagegen die siebte Niederlage im zwölften Spiel hinnehmen.

Die Mecklenburger erwiesen sich lange Zeit jedoch als hartnäckiger Gegner. Mitte des zweiten Viertels führten die Münchner zwar nach zwei verwandelten Freiwürfen von Justinian Jessup bereits mit 32:22, kassierten danach aber neun Punkte in Serie. Im weiteren Verlauf bis zur Pause dominierten die Süddeutschen wieder das Geschehen und setzten sich erneut von den Seawolves ab.

Auch Alba gewinnt

Doch wieder kam Rostock zurück. Sid-Marlon Theis traf per Dreier zum 51:50 für die Seawolves, die zuvor schon fünf Mal aus der Distanz erfolgreich waren. Mit nur einem Punkt Vorsprung gingen die Bayern in den Schlussabschnitt. Ein 18:2-Lauf in den ersten fünf Minuten des vierten Viertels aber ebnete dem souveränen BBL-Spitzenreiter schließlich den Weg zu einem am Ende noch deutlichen Sieg.

Auch Alba Berlin beendete das Jahr mit einem Sieg. Der Hauptstadtclub besiegte die Basketball Löwen Braunschweig deutlich mit 104:73 (42:31). Alba beendet das Kalenderjahr damit als Tabellendritter.