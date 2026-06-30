Mit Alejandro Grimaldo verliert Bayer Leverkusen einen seinen letzten Stars aus der jüngsten Erfolgsära. Der 30 Jahre alte Spanier wechselt zu Atlético Madrid. Medien berichten von einer hohen Ablöse.

Leverkusen (dpa) – Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen verliert einen seiner besten Spieler der vergangenen Saison. Der spanische Linksaußen Alejandro Grimaldo wechselt nach drei Spielzeiten im Leverkusener Trikot zum spanischen Erstligisten Atlético Madrid. «Sein Spielstil war prägend für unsere Werkself, seine Freistöße waren ikonisch – dafür gilt ihm unser Dank», sagte Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes.

Nach Medienberichten lassen sich die Madrilenen den 30-Jährigen, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, rund 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Grimaldo war 2023 ablösefrei von Benfica Lissabon ins Rheinland gewechselt. 2024 feierte er mit Bayer das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Er hat bislang nie in der ersten spanischen Liga gespielt.

Ersatz für Grimaldo?

Für Leverkusen bestritt Grimaldo binnen drei Jahren 145 Pflichtspiele und kam dabei auf 30 Tore und 45 Vorlagen. Der Linksverteidiger mit Spielmacherqualitäten und Torgefahr ist momentan mit der spanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika unterwegs.

Dem Vernehmen nach haben die Leverkusener mehrere Kandidaten für einen Grimaldo-Ersatz im Auge. Neben Bayern Münchens Linksverteidiger Raphaël Guerreiro, soll der Verein um den neuen Trainer Carles Martinez Novell auch Arsène Kouassi vom FC Lorient sowie Pep Chavarría von Rayo Vallecano auf dem Zettel haben.