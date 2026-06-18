Mehr Kreativität für Leverkusen: Afonso Moreira wechselt von Lyon nach Leverkusen. Für das Talent aus Portugal sollen Millionen geflossen sein.

Leverkusen (dpa) – Bayer Leverkusen hat mit Afonso Moreira (21) ein weiteres Fußball-Talent verpflichtet. Der portugiesische U21-Nationalspieler kommt von Olympique Lyon an den Rhein und erhält beim Doublesieger von 2024 einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2031. Über die Ablösesumme für den Linksaußen machte der Club keine Angaben. Der Transferexperte Fabrizio Romano schreibt, Bayer zahle dem französischen Erstligisten eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro.

«Afonso Moreira ist ein schneller, wendiger und trickreicher Angreifer mit einem guten Torabschluss und einem exzellenten Blick für seine Mitspieler», sagte Bayer-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes in einer Vereinsmitteilung. «Sein Tempo und seine intensive Spielweise passen ausgezeichnet zu unserer Mannschaft. Mit Afonso gewinnen wir zusätzliche Schlagkraft und Kreativität im Offensivbereich.»

Zweiter Talent-Transfer innerhalb weniger Tage

Auch Moreira freut sich auf seine neue Aufgabe: «Ich bin sehr stolz und glücklich, künftig das Trikot von Bayer 04 Leverkusen tragen zu dürfen. Vom ersten Gespräch an hatte ich das Gefühl, dass dieser Klub hervorragend zu meinen sportlichen Ambitionen passt», sagte der Portugiese.

Moreira hat in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele für Lyon bestritten und dabei acht Tore erzielt sowie elf Vorlagen gegeben. In der Europa League kam der Rechtsfuß siebenmal zum Einsatz. Moreira ist binnen weniger Tage das zweite hochpreisige Talent, das Leverkusen mit seinem neuen Trainer Carles Martinez verpflichtet. Für den 16 Jahre alten Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn von Hertha BSC werden für Bayer nach Medienberichten neun Millionen Euro Ablöse fällig.