Paderborn (dpa) – Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn verliert seinen Leistungsträger Mika Baur. Wie die Ostwestfalen mitteilten, wechselt der 22 Jahre alte Jugendnationalspieler zum schottischen Meister Celtic Glasgow. Dort unterschrieb der Sohn des früheren Handball-Weltmeisters Markus Baur einen Vierjahresvertrag, mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Laut Informationen der «Neuen Westfälischen» erhält der Club eine Ablösesumme in Höhe von sechs Millionen Euro, die mit möglichen Bonuszahlungen auf bis zu acht Millionen Euro steigen könnte.

Lange: «Sehr gute wirtschaftliche Lösung»

«Als Leistungsträger aus dem Aufstiegsjahr hätten wir Mika eigentlich sehr gerne behalten. Als er seinen Wunsch geäußert hat, zu Celtic Glasgow zu wechseln, wollten wir ihm diesen auch angesichts von weniger als einem Jahr Restvertragslaufzeit nicht verbauen», sagte Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange und sprach von einer «sehr guten wirtschaftlichen Lösung», mit der der Club den Kader bis zum Ende der Transferperiode weiter verstärken wolle. In der Aufstiegssaison erzielte Baur in 33 Zweitliga-Partien vier Treffer und bereitete sechs Tore vor.

Nach Stationen im Jugendbereich des VfB Stuttgart und beim SC Freiburg wechselte Baur im Sommer 2024 nach Paderborn. Zwischendrin war er an Dynamo Dresden ausgeliehen.