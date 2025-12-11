Baumgart freut sich für Fischer: «Trainerpersönlichkeit»

Union-Trainer Steffen Baumgart und Ex-Union-Trainer Urs Fischer sind beide Club-Legenden. Schon bald kommt es zu einem pikanten Wiedersehen in Berlin-Köpenick.

Berlin (dpa) – Union Berlins Trainer Steffen Baumgart findet die Rückkehr von Vereinslegende Urs Fischer in die Fußball-Bundesliga toll. «Ich würde mal sagen, dass Urs nicht irgendein Trainer für diesen Verein ist, sondern ein ganz besonderer Trainer und das hat er sich dann auch in diesen fünfeinhalb Jahren, mehr als erarbeitet», sagte Baumgart bei der Pressekonferenz der Eisernen vor dem Bundesliga-Spiel gegen RB Leipzig am Freitag (20.30 Uhr/Sky).

Ära bei Union

Der Schweizer Fischer hatte Union von 2018 bis 2023 trainiert und von der 2. Liga bis in die Champions League geführt. Am Sonntag war er als neuer Coach von Mainz 05 vorgestellt worden, seinem ersten Engagement seit dem Abschied in Berlin.

«Ich wünsche ihm viel Erfolg, viel Glück für die wirklich schwierige Aufgabe hinsichtlich auch der Punktekonstellation. Aber wenn das einer schaffen kann, dann er», sagte Baumgart zur Aufgabe Fischers beim Tabellenletzten in Mainz.

Schnelle Rückkehr nach Köpenick

Bereits in Fischers drittem Liga-Spiel als Mainz-Coach kommt es zur Rückkehr ins Stadion an die Alte Försterei, wo ihm die Fans der Eisernen am 10. Januar (15.30 Uhr/Sky) ganz sicher einen überschwänglichen Empfang bereiten werden.

«Und da ist dann immer der Gedankengang im Positiven, dass wir so eine Fußballpersönlichkeit, Trainerpersönlichkeit, einfach wieder in der Bundesliga haben, ist schön. Und alles andere sehen wir dann am 10. Januar», sagte Baumgart zu dem bevorstehenden Duell. Als Zweitliga-Trainer hatte Baumgart mit dem SC Paderborn im Dezember 2020 Union und Trainer Fischer mit 3:2 aus dem DFB-Pokal geworfen.