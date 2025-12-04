Baum über Ex-Coach Wagner: Das finde ich megastark von ihm

Manuel Baum findet es «irgendwie geil» wieder als Cheftrainer in Augsburg zurück zu sein. Er spricht über Vorgänger Sandro Wagner - und verrät, was ihm selbst in ähnlicher Situation geholfen hat.

Augsburg (dpa) – Manuel Baum hat sich zum Start seines Bundesliga-Kurzeinsatzes für den FC Augsburg über eine Mitteilung von Ex-Trainer Sandro Wagner gefreut. «Es gab tatsächlich eine Nachricht, die er mir geschrieben hat. Ich finde das mega stark von ihm», sagte der Interimstrainer, der den Fußball-Bundesligisten bis zum Ende des Jahres stabilisieren soll. Der FCA und Wagner hatten am Montag das ambitionierte Projekt beendet.

«Irgendwie fühlt sich das geil an»

Baum, der als früherer Augsburger Trainer und ehemaliger Schalker Coach einst vorzeitig gehen musste, gab Wagner indirekt auch einen Rat. «Ich habe ja selber die Situation zweimal erlebt, freigestellt zu werden. Was mir persönlich immer geholfen hat, mit einem größeren Abstand einfach noch mal darüber zu reden. Und das würde ich mir wünschen.» Dazu sei jetzt aber nicht der richtige Moment.

In den Spielen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen Bayer Leverkusen und in den anschließenden Partien gegen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen steht Baum in der Verantwortung. «Irgendwie fühlt sich das geil an», sagte Baum über seine Rückkehr in die Chefrolle beim FCA. Baum war schon einmal von 2016 bis 2019 Cheftrainer beim FCA. Damals hatte er zuvor als Interimscoach geholfen.

Baum: Wir wissen ja nicht, was man in fünf Minuten denkt

Der 46-Jährige betonte aber erneut, dass sein aktueller Einsatz auf diese drei Partien beschränkt sei. Wenngleich er sich eine kleine Option auf mehr offen hielt. «Es gab eine Grundvoraussetzung, ja zu sagen. Die war, dass ich wieder in meine alte Rolle zurück darf», sagte Baum, der beim FC Augsburg als Leiter Entwicklung- und Fußballinnovation angestellt ist.

«Dass wir nicht wissen, was man in fünf Minuten denkt, wissen wir auch. Aber noch mal, ich habe mich brutal wohlgefühlt in der Rolle», sagte er. So etwas solle man «nicht zwingend aufs Spiel setzen, wenn man langfristig eine Idee hat».