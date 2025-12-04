Bauarbeiten: Zugausfälle und Umleitungen rund um Bonn

Bahnreisende rund um Bonn müssen Mitte Dezember umplanen: Züge entfallen und Halte werden gestrichen. Die Bahn hat einen Ersatzfahrplan mit Bussen eingerichtet.

Bonn/Koblenz (dpa) – Mitte Dezember werden wegen Bauarbeiten Züge zwischen Köln und Koblenz beziehungsweise Mainz umgeleitet und es entfällt unter anderem der Halt Bonn Hauptbahnhof. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gelten Fahrplananpassungen im Fern- und Regionalverkehr zwischen dem 14. und 21. Dezember.

Im Fernverkehr werden die Züge zwischen Köln und Koblenz umgeleitet beziehungsweise entfallen zwischen Köln und Bonn. Wegen weiterer Bauarbeiten werden auch Züge zwischen Mainz und Koblenz umgeleitet. In Bonn Hauptbahnhof, Remagen, Andernach und Bingen (Rhein) entfallen sämtliche Fernverkehrshalte. Am Mainzer Hauptbahnhof halten die Züge nur in Fahrtrichtung Koblenz/Köln.

Auch im Regionalverkehr kommt es in Nordrhein-Westfalen auf sämtlichen Linien zwischen Köln und Bonn zu Ausfällen. Es wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Grund für die Bauarbeiten ist eine geplante Brückenerneuerung im Raum Bonn auf der A565 sowie weitere Oberleitungsarbeiten. Die Fahrplananpassungen können bereits abgerufen werden und werden über Aushänge an den Bahnsteigen bekanntgegeben.