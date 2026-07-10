Wer zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt pendelt, braucht ab Freitag noch stärkere Nerven als sonst. Im S-Bahn und Regionalverkehr drohen Sperrungen. Welche Alternativen bietet die Bahn an?

Mainz/Frankfurt/Wiesbaden (dpa) – Wegen umfangreicher Bauarbeiten an Bahnstrecken im Rhein-Main-Gebiet müssen sich Reisende und Pendler ab Freitag auf Einschränkungen einstellen. Bis zum 25. September 2026 kommt es abschnittsweise zu Totalsperrungen und Umleitungen zwischen Mainz, Wiesbaden und Frankfurt, wie die Deutsche Bahn (DB) ankündigte. Betroffen sind sowohl S-Bahn- als auch Regional- und Fernverkehrsverbindungen, überwiegend in den Nachtstunden, teils auch mit Auswirkungen auf den Tagesbetrieb.

Ebenfalls am Freitag startet in den Abendstunden die mehrmonatige komplette Sperrung der rechtsrheinischen Bahnstrecke von Wiesbaden über Koblenz bis ins nordrhein-westfälische Troisdorf.

Von den Einschränkungen im Rhein-Main-Gebiet ist besonders die Strecke zwischen Kostheim und Mainz-Bischofsheim betroffen, die nachts von 21.00 bis 5.00 Uhr gesperrt ist. Hinzu kommen weitere Sperrphasen zwischen Mainz-Römisches Theater, Groß-Gerau und Mainz-Bischofsheim. Auch der Bahnhof Kelsterbach ist Anfang September zeitweise nicht nutzbar. Weitere Sperrungen folgen Mitte und Ende September auf den Abschnitten Mainz-Bischofsheim-Rüsselsheim sowie Kostheim-Frankfurt-Höchst.

Ersatzverkehr im S-Bahn- und Regionalverkehr

Die Bauarbeiten wirken sich auf nahezu alle Verkehrsarten im Rhein-Main-Gebiet aus. Im S-Bahn-Netz kommt es wegen der Sperrungen auf den Linien S8, S9 und S1 zu Teilausfällen und längeren Unterbrechungen. «Trotz vieler Sperrungen bleiben die Menschen im Rhein-Main-Gebiet weiter mit dem öffentlichen Nahverkehr mobil», erklärte die DB. Sie rät Reisenden, sich kurz vor Fahrtantritt über die digitalen Auskunftsmedien wie bahn.de, DB Navigator oder die Apps der Verkehrsverbünde über mögliche Alternativen zu informieren.

Zwischen Kelsterbach, Mainz und Wiesbaden wird zeitweise ein umfangreicher Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Zusätzlich verkehrt ein halbstündlicher Pendelverkehr zwischen Mainz und Wiesbaden. Im Regionalverkehr kommt es zu Umleitungen, Zugausfällen sowie zu reduzierten Takten, insbesondere auf den Linien RE2, RE3, RB10 und RB75.

Arbeiten bis Ende 2027

Die DB will den Zugverkehr rund um Mainz langfristig stabiler und flexibler aufbauen. Dafür modernisiert das Unternehmen seit Dezember 2025 Stück für Stück die Strecken.