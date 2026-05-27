Mit Tempo und Pressing stürmt Alba in die Runde der letzten vier Clubs, während Bonn nach einer Aufholjagd Würzburg besiegt. Jetzt warten Bamberg und die Bayern auf die Sieger des Abends.

Berlin (dpa) - Alba Berlin und die Telekom Baskets Bonn haben das Halbfinale der Meisterschaft der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Berliner gewannen das letzte Spiel der Best-of-Five-Serie daheim gegen Rasta Vechta 98:89 (50:40). Die Bonner gewannen die entscheidende Partie gegen die Würzburg Baskets 66:63 (22:30).

Damit gewann Alba die Serie mit 3:2 und empfängt am Samstag an selber Stätte Brose Bamberg zur ersten Halbfinalpartie. Bonn muss bei Bayern München antreten.

Unter den Augen ihres Ex-Spielers Johannes Thiemann erwischte Alba den besseren Start. Mit aggressivem Pressing und viel Tempo setzten sie Vechta sofort unter Druck. Besonders, wenn die Berliner Tempo machten, hatte die Defensive der Gäste Probleme. Auch Vechtas Distanzwürfe trafen nicht wie gewohnt.

Die Bonner begannen schwach, im zweiten Viertel gelangen den Gastgebern gerade einmal sieben Punkte gegen die gut verteidigenden Würzburger. Doch in der zweiten Hälfte agierten Telekom Baskets konzentrierter und drehten die Partie zu ihren Gunsten.