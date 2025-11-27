Basketball zurück in Israel: Hamburger beginnen in Jerusalem

Israelische Basketball-Teams tragen ihre Heimspiele im Eurocup und in der Euroleague bald wieder im eigenen Land aus. Zum Auftakt kommt ein Team aus Deutschland.

Berlin (dpa) – Der europäische Club-Basketball kehrt nach mehr als zweijähriger Pause nach Israel zurück. Israelische Teams, die aufgrund des Gaza-Kriegs ihre Heimspiele in anderen Ländern austragen mussten, werden ab Dezember ihre Heimpartien in der Euroleague sowie dem Eurocup wieder in Israel bestreiten. Das teilte die Euroleague nach einem Treffen der Club-Vereinigung ECA mit.

Den Auftakt macht am 9. Dezember die Partie der Hamburg Towers im Eurocup bei Hapoel Jerusalem. Bayern München gastiert in der Euroleague am 29. Januar bei Hapoel Tel Aviv und am 12. Februar bei Maccabi Tel Aviv.

Die Euroleague wird am 11. Dezember mit der Partie zwischen Maccabi Tel Aviv und dem französischen Club ASVEL Villeurbanne aus Lyon wieder nach Israel zurückkehren. Dort hatten Terroristen unter anderem der Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober 2023 ein Massaker verübt, bei dem zahlreiche Israelis ums Leben kamen. In der Folge marschierte die israelische Armee im Gazastreifen ein. Bei den Angriffen wurden Zehntausende Palästinenser getötet.