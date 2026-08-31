Berlin wird für zehn Tage zum Mekka des Frauen-Basketballs. Das deutsche Team will eine Medaille, doch die Gastgeberinnen haben mit Problemen zu kämpfen.

Berlin (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen peilen bei der Heim-WM in Berlin eine Medaille an. Doch die Konkurrenz ist groß. Zudem ist das Team von Bundestrainer Olaf Lange nicht frei von Sorgen. Die Deutsche Presse-Agentur gibt einen Überblick über das Basketball-Spektakel in der Hauptstadt. Alles Wissenswerte über Stars, Termine und TV-Übertragungen.

Wer sind die Stars im deutschen Team?

Der größte Star fehlt leider. Satou Sabally muss wegen der Nachwirkungen einer Gehirnerschütterung für das Turnier in ihrer Heimatstadt passen. Die deutschen Hoffnungen ruhen nun auf Leonie Fiebich. Die 26-Jährige vom WNBA-Club New York Liberty ist rechtzeitig fit geworden und soll die deutsche Mannschaft führen. Ein Fragezeichen steht noch hinter Nyara Sabally. Die jüngere der beiden Sabally-Schwestern plagt sich mit Wadenproblemen herum. Wird sie rechtzeitig fit, kann sie das deutsche Spiel dominieren.

Wer sind die deutschen Gegner?

Auf den schwersten Gegner treffen die deutschen Basketballerinnen gleich im ersten Spiel. Am Freitag (17.45 Uhr) geht es in der Uber Arena gegen Spanien. In der Vorbereitung gab es gegen den Vize-Europameister eine knappe Niederlage. Bei der EM im vergangenen Jahr mit einer Vorrunde in Hamburg verlor Deutschland ebenfalls gegen Spanien. Weitere deutsche Gegner sind dann am 5. September Japan und am 7. September Mali.

Wo wird gespielt?

Die Partien finden in Berlin in zwei verschiedenen Arenen statt. In der Vorrunde wird sowohl in der großen Uber Arena als auch in der etwas kleineren Max-Schmeling-Halle gespielt. Ab der K.-o.-Runde finden alle Begegnung in der Uber Arena statt.

Wie ist der Modus?

In der Vorrunde gibt es vier Gruppen mit je vier Teams. Die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei spielen in den Play Ins die weiteren Viertelfinalteilnehmer aus. Dabei treffen die Teams aus den Gruppen A und B sowie die Mannschaften aus den Gruppen C und D aufeinander.

Wer sind die Favoriten?

Topfavorit sind die USA. Das Starensemble aus den Vereinigten Staaten will in Berlin den fünften WM-Titel in Serie gewinnen. Angeführt wird die Mannschaft des Titelverteidigers von WNBA-Superstar Caitlin Clark. Gute Chancen auf eine Medaille können sich zudem Australien, Belgien und Frankreich ausrechnen.

Wie realistisch ist eine deutsche Medaille?

Um die ersehnte Medaille zu holen, muss im deutschen Team schon alles passen. Vor allem der Ausfall von Satou Sabally wiegt schwer. Zwar spielte die 28-Jährige zuletzt nur selten für Deutschland. 2024 unterstrich sie aber sowohl beim olympischen Qualifikationsturnier in Brasilien als auch bei den Sommerspielen in Lille und Paris ihre große Qualität. Dass Nyara Sabally und Leonie Fiebich zuletzt ebenfalls wegen Verletzungen pausieren mussten, ist ein weiterer Nachteil. Der Heim-Vorteil könnte das Team aber pushen.

Wo ist die Basketball-WM der Frauen im TV zu sehen?

ProSieben und ProSieben MAXX zeigen alle Spiele der deutschen Mannschaft live und exklusiv im Free-TV sowie im kostenfreien Livestream auf Joyn. Darüber hinaus überträgt ProSieben MAXX mehrere Partien der K.-o.-Phase sowie das Finale des Turniers. Als Expertin ist unter anderem 3x3-Olympiasiegerin Sonja Greinacher dabei. Die Deutsche Telekom zeigt über ihre Plattformen MagentaTV und MagentaSport sämtliche Partien des Turniers live.

Gibt es noch Tickets?

Die Basketball-WM stößt auf riesiges Interesse. Rund 200.000 Eintrittskarten sind bereits verkauft – so viele wie bei keiner Frauen-WM zuvor. Für die deutschen Partien gibt es nur noch wenige Resttickets. Das Finale am 13. September ist bereits ausverkauft.