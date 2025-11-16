Basketball-Pokal: Bayern-Basketballer erreichen das Top Four

Im vergangenen Jahr verpassen die Bayern-Basketballer den Pokaltitel. Dieses Jahr soll der Cup nach München. Ein weiterer Schritt ist getan.

Trier (dpa) – Topfavorit Bayern München hat die Pokal-Endrunde der Basketball-Bundesliga erreicht. Die Münchner gewannen das Spitzenspiel im Viertelfinale beim Tabellenführer Vet-Concept Gladiators Trier mit 96:80 (51:37). In der ausverkauften Arena des bislang überraschend starken Aufsteigers war Justinian Jessup mit 14 Punkten bester Werfer bei den Bayern, die während der Woche zwei bittere Niederlagen in der Euroleague hatten einstecken müssen.

Der Pokaltitel ist eines der Ziele der Bayern in dieser Saison. In der vergangenen Spielzeit hatten die Münchner im Halbfinale überraschend gegen den späteren Titelträger Syntainics MBC aus Weißenfels verloren. «Was in Weißenfels passiert ist, sollte nicht noch mal passieren», hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer bereits vor Saisonbeginn klargestellt. Zumal die Endrunde sehr wahrscheinlich im Münchner SAP Garden stattfinden wird.

Bayern von Anfang an dominant

In Trier agierten die Bayern von Beginn an konzentriert und lagen schon zur Pause mit 14 Punkten in Führung. Vor den Münchnern hatten bereits die BMA365 Bamberg Baskets das Top Four erreicht. Die Franken gewannen gegen die MLP Academics Heidelberg mit 72:66.

An diesem Montag ermitteln Rasta Vechta und die EWE Baskets Oldenburg sowie Alba Berlin und Science City Jena die anderen beiden Halbfinal-Teilnehmer. Das Top Four findet dann am 21./22. Februar 2026 statt.