Erneut sorgt ein Fanbanner im Gästeblock des Bochumer Ruhrstadions für Ärger. Erst nach einer Spielunterbrechung rollen Berliner Fans das Spruchband ein und beenden ihre symbolische Protestaktion.

Bochum (dpa) - Weil Fans von Hertha BSC mit einem Banner ein Fluchttor im Bochumer Ruhrstadion verdeckt haben, ist das Auftaktspiel der 2. Fußball-Bundesliga für mehrere Minuten unterbrochen worden. In der 13. Minute forderte der Stadionsprecher des VfL Bochum die Anhänger aus der Hauptstadt erstmals auf, das Zaunbanner mit der Aufschrift «Das Relikt des Arbeiterclubs: Wir malochen, ihr kassiert» abzunehmen. Zugleich wies er darauf hin, dass andernfalls eine Spielunterbrechung drohe.

Nachdem die Aufforderung wenige Minuten später wiederholt worden war, unterbrach Schiedsrichter Wolfgang Haslberger die Partie in der 21. Minute. Dabei suchte er zunächst das Gespräch mit den beiden Kapitänen Timo Horn und Josip Brekalo. Rund sechs Minuten später rollten die Berliner Fans das Banner schließlich ein.

Hertha-Fanszene erklärt Beweggründe

Nach Angaben der «Fanszene Hertha BSC» handelte es sich um einen bewusst herbeigeführten Protest. In einer Stellungnahme kritisierten die Anhänger unter anderem steigende Ticketpreise, verschärfte Einlasskontrollen und den Umgang der Politik mit der Fankultur. Die Verzögerung des Spiels sei als symbolische Protestaktion gegen diese Entwicklungen gedacht gewesen.

Es war nicht das erste Mal, dass ein Fanbanner im Gästeblock des Bochumer Ruhrstadions zu einer Spielunterbrechung führte. In der Vergangenheit hatten unter anderem bereits Anhänger aus Stuttgart und Mönchengladbach für ähnliche Vorfälle gesorgt.