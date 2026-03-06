Ein Sohn des früheren Bayern-Profis kam 2021 bei einem Unfall ums Leben. Nun berichtet Michael Ballack, wie er damit umgeht.

München (dpa) – Mehr als vier Jahre nach dem tödlichen Unfall seines Sohnes hat der Fußballer Michael Ballack über seinen Umgang mit dem Verlust gesprochen. Damit zu leben, sei schwierig, antwortete Ballack (49) dem Sender Sky auf eine entsprechende Frage. «Ich kann da wenig bis gar nicht über ihn sprechen – würde gerne viel mehr. Aber es emotionalisiert mich zu sehr.»

Der frühere Fußball-Nationalspieler sprach in der Sendung «Meine Geschichte – das Leben von ...» mit Gastgeber Riccardo Basile von einem «Verdrängungsprozess». «Man versucht, durch den Alltag natürlich, durch viele Sachen, die einen motivieren – Arbeit, die Familie, die anderen Söhne – damit klarzukommen.» Das habe er bis heute so gut es geht geschafft, sagte Ballack. «Das haben wir geschafft, das habe nicht nur ich geschafft, sondern alle, die der Familie natürlich nah sind und die Familie selber.» Dafür sei er dankbar.

Ballacks Sohn Emilio starb im August 2021 im Alter von 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal. Mit seiner Ex-Frau Simone Ballack hat der frühere Bayern-Profi noch zwei gemeinsame Söhne – Louis und Jordi.