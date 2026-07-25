Ein Balkon im 15. Stock steht in Mannheim mitten in der Nacht in Flammen. Mehrere Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen.

Mannheim (dpa) – Ein Hochhaus in Mannheim ist wegen eines Brandes evakuiert worden. Laut Polizei war in der Nacht ein Balkon im 15. Stock in Brand geraten. Ein Mensch erlitt den Angaben zufolge eine leichte Rauchvergiftung und wurde in eine Klinik gebracht. Einsatzkräfte informierten alle Bewohner und baten sie, das Gebäude zu verlassen. Wie viele Bewohner betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.

Zuvor waren bei der Feuerwehr mehrere Notrufe eingegangen. Feuerwehrleute löschten schließlich die Flammen auf dem Balkon. Danach konnten alle wieder in ihr Zuhause zurückkehren.

Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 10.000 Euro.