Bahn meldet stabiles Reise-Wochenende trotz Technik-Panne

Vor Weihnachten sind die Züge voll, der Verkehr läuft laut Bahn stabil. Ein Problem gab es aber auch. Wie der Konzern reagierte und was Reisende jetzt beachten sollten.

Berlin (dpa) – Das erste Wochenende des Weihnachtsreiseverkehrs ist nach Einschätzung der Deutschen Bahn größtenteils reibungslos verlaufen. «In den Zügen und an den Bahnhöfen kam es erwartungsgemäß zu einem etwas erhöhten Reiseaufkommen», sagte ein Bahnsprecher in Berlin auf Anfrage. «Der Verkehr lief weitestgehend stabil, auch dank eines hohen Sitzplatzangebots und vielen pünktlich zum Fahrplanwechsel fertiggestellten Bauprojekten.»

Wegen eines Softwarefehlers kam es allerdings seit Samstagabend zu einer Störung der Reservierungsanzeigen in ICE- und IC-Zügen, wie es weiter hieß. Der Fehler sei behoben worden, seit dem Vormittag seien Reservierungen in den Zügen wieder normal angezeigt worden. «Unsere IT-Fachleute arbeiten derzeit an der Fehleranalyse», so der Sprecher. «Für die Unannehmlichkeiten bitten wir unsere Fahrgäste um Entschuldigung.»

Reisetipps für die nächsten Tage

Für die nächsten Tage gibt die Bahn noch einige Tipps, nicht zuletzt für Kurzentschlossene. «Gerade rund um die Feiertage empfiehlt die DB allen Fahrgästen, die mit einem Ticket ohne Zugbindung reisen, sich vor der Fahrt über die Auslastungsanzeige auf bahn.de und in der App DB Navigator zu informieren», so der Sprecher. «Die Auslastungsanzeige zeigt an, wie stark nachgefragt einzelne Züge sind.»

Noch vergleichsweise wenig ausgelastete und damit in der Regel preiswertere Verbindungen gebe es vor allem abseits der Hauptreisezeiten – also eher am frühen Morgen und späteren Abend. In jedem Falle sei es ratsam, einen Sitzplatz zu reservieren.