Ein Spruch über eine Schülerin, viel Kritik und Empörung – und nun meldet sich seine Ehefrau zu Wort: CDU-Spitzenkandidat Hagel bekommt im Wahlkampf Rückendeckung von Zuhause.

Stuttgart (dpa) – Nach anhaltender Kritik an einem alten Video mit CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat ihn seine Ehefrau öffentlich in Schutz genommen. In dem Clip hatte Hagel über die «rehbraunen Augen» einer Schülerin geschwärmt. «Na ja, dass dieser Satz mal solche Wellen schlägt, hätte ich, ganz ehrlich gesagt, nicht gedacht», sagte Franziska Hagel in einem gemeinsamen Interview mit ihrem Mann dem Magazin «Bunte». «Ich fand ihn aber einfach nicht gut. Das hat irgendwie gar nicht zu ihm gepasst.»

In dem acht Jahre alten Clip berichtet Hagel, damals 29 Jahre alt und Landtagsabgeordneter, von einem Schulbesuch. In der Klasse hätten «80 Prozent Mädchen» gesessen. «Also da gibt’s für 29-jährige Abgeordnete schlimmere Termine als diesen», sagt er in dem Video. Über eine Schülerin äußert er sich mit den Worten: «Ich werd’s nie vergessen, die erste Frage, sie hieß Eva, braune Haare, rehbraune Augen.»

Vergangene Woche hatte eine grüne Bundestagsabgeordnete den Mitschnitt in sozialen Netzwerken verbreitet und damit viel Wirbel in der heißen Phase des Wahlkampfes ausgelöst. Die Landtagswahl findet am Sonntag statt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt nicht mehr an. Für die Grünen geht Cem Özdemir ins Rennen, für die CDU Hagel. Die CDU lag in Umfragen in den vergangenen Monaten deutlich vorne. Zuletzt war der Abstand aber deutlich geschmolzen.

«Das ist nicht der Mensch, den wir kennen und erleben.»

Auf die Frage, ob sie die Schlagzeilen erschüttert hätten, sagte Franziska Hagel der «Bunten»: «Das beschäftigt einen, klar. Was mich aber wirklich überrascht, war nicht die Debatte, sondern wie viele Menschen sich gemeldet haben, die Manuel auch kennen und sagen: „Das ist nicht der Mensch, den wir kennen und erleben.“»

Hagel selbst bezeichnete den damaligen Satz erneut als «Mist». Bereits vergangene Woche hatte er sich von den Sprüchen distanziert und auch gesagt: «Meine Frau hat mir damals direkt den Kopf gewaschen.»

«Das klingt dramatischer, als es war, wir haben geredet, so wie wir das immer tun», sagte Franziska Hagel nun der «Bunten». «Manuel redet oft sehr launig, wenn er politische Sachverhalte entlang von Menschen erklärt, die er getroffen hat.» An ihrem Mann beeindrucke sie, dass es auch bei ihm ankomme. «Weil er sich permanent hinterfragt, weiterentwickelt und an anderen Meinungen interessiert ist.»

Umfrage: Geteilte Meinung

Welche Folgen die Debatte für den Wahlkampf hat, ist offen. Laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur sagten 47 Prozent der Befragten, die von dem Video gehört hatten, dass es ihr Bild von Hagel eher verschlechtert. Aber: Etwa jeder Zehnte (13 Prozent) hat demzufolge nun sogar ein positiveres Bild von Hagel. 38 Prozent erklärten, ihre Einschätzung habe sich dadurch kaum verändert. Viele Befragte haben der Umfrage zufolge von der Debatte gar nichts mitbekommen. Für die Umfrage wurden vom 25. Februar bis 3. März 1.010 Wahlberechtigte ab 16 Jahren in Baden-Württemberg befragt.

Franziska Hagel: «Würde ihn sofort wieder heiraten»

Hagel und seine Frau sind seit einem Jahrzehnt verheiratet. «Ich würde ihn sofort wieder heiraten», sagte Franziska Hagel. «Diese zehn Jahre waren geprägt von Liebe, Geborgenheit und natürlich auch von ein paar Herausforderungen.». Ihr Ehemann sei ein Partner «auf Augenhöhe».

Hagel wiederum sagte, seine Frau sei extrem stark und selbstbewusst. «Genau dafür liebe ich sie.» Gefragt danach, wer Chef in der Familie sei, sagte der Spitzenkandidat: «Meine Frau, ohne jeden Zweifel. Das ist auch sehr gut so. Sie

managt quasi unseren Familienbetrieb.»

Die beiden haben drei kleine Söhne. Hagel hielt sein Privatleben bislang weitgehend aus der Politik und dem Landtagswahlkampf heraus. Öffentliche Auftritte mit seiner Ehefrau sind selten.