Gestrandeter Buckelwal
Backhaus zur Wal-Rettung: «Müssen das Konzept überarbeiten»
Weitere Entwicklung zum Buckelwal in der Ostsee
Das Konzept der privaten Initiative zur Rettung des Buckelwals ist wohl überholt.
Jens Büttner. DPA

Der geplante Einsatz von Luftkissen zur Rettung des Buckelwals vor Poel ist vom Tisch. Umweltminister Till Backhaus fordert eine Überarbeitung des Konzepts.

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Kirchdorf (dpa) – Der vor Poel liegende Buckelwal soll zunächst nicht mit Luftkissen und Pontons gerettet werden. Das Konzept der privaten Initiative ist laut Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) überholt. Den Meeressäuger auf eine Plane zu heben, sei aktuell nicht mehr möglich. «Wir müssen das Konzept überarbeiten», sagte er bei einem Pressestatement am späten Nachmittag.

«Das ist nun mal ein lebender Organismus und er hat gezeigt, dass er schwimmen will», betonte Backhaus. Er gehe davon aus, dass mit Hochdruck an weiteren Maßnahmen gearbeitet werde. Ideen wie Spülmaßnahmen, um bei niedrigem Wasserstand eine Kuhle für den großen Wal zu schaffen, seien in kürzester Zeit umgesetzt worden. Aktuell liege das Tier «in einer Badewanne, bildlich gesprochen».

© dpa-infocom, dpa:260422-930-980284/1

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