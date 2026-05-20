Fußball-Bundesliga
Backhaus vor Wechsel von Bremen nach Freiburg
Mio Backhaus
Den Bremer Torwart Mio Backhaus zieht es offenbar nach Freiburg. (Archivbild)
Carmen Jaspersen. DPA

Mit dem möglichen Transfer von Torhüter Backhaus zum SC Freiburg könnte Werder Bremen viel Geld einnehmen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Lesezeit 1 Minute

Bremen (dpa) – Torhüter Mio Backhaus steht offenbar vor einem Wechsel vom Fußball-Bundesligisten SV Werder Bremen zum Liga-Konkurrenten SC Freiburg. Wie die «Bild» berichtet, soll der 21-Jährige für eine Sockelablöse von 15 Millionen Euro von der Weser an die Dreisam wechseln. Auch laut «Deichstube» sei sich der U21-Nationaltorwart in allen Punkten mit den Badenern einig.

Eine offizielle Bestätigung des Transfers wird in den kommenden Tagen erwartet. Der bisherige SC-Stammtorwart Noah Atubolu steht demnach vor dem Abgang. Neben Freiburg hatten zuletzt auch mehrere Clubs aus England Interesse an Backhaus gezeigt. Der Torhüter entschied sich jedoch offenbar für einen Verbleib in der Bundesliga.

© dpa-infocom, dpa:260520-930-108217/1

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Sport

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