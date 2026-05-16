Deniz Aytekin pfeift am Ende seiner Karriere noch einmal den FC Bayern. Vor dem seinem letzten Bundesliga-Einsatz kommen dem 47-Jährigen die Tränen. Sein Kollege Patrick Ittrich weint in Berlin.

München (dpa) - Emotionales Ende einer aktiven Schiedsrichterkarriere: Deniz Aytekin hat vor seinem letzten Bundesligaeinsatz im Sky-Interview vor laufender Kamera geweint. «Das ist gerade echt schwer», sagte der 47-Jährige vor seinem Einsatz beim 5:1 des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln und stammelte danach einige Male: «Boah, schwer. Echt schwer.» Danach kamen dem Unparteiischen die Tränen.

Aytekin scheidet aus Altersgründen als Schiedsrichter aus. Auch die Referees Patrick Ittrich, Tobias Welz und Frank Willenborg beenden ihre Karrieren. Für Ittrich war das 4:0 des 1. FC Union Berlin gegen den FC Augsburg der 94. und letzte Bundesliga-Einsatz. Der 47-Jährige weinte ebenfalls nach Abpfiff, bevor er beim Gang in die Kabine eine kurze La-Ola-Welle startete und Autogramme schrieb.