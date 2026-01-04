Autofahrer erfasst Polizisten auf glatter Straße

Ein 20 Jahre alter Autofahrer übersieht ein Stauende. Beim Versuch, auf der glatten Straße auszuweichen, erfasst er mit seinem Wagen einen Polizisten und stößt mit einem Streifenwagen zusammen.

Lingenfeld (dpa) – Ein Polizist ist von einem Auto auf glatter Straße angefahren und leicht verletzt worden. Der 20 Jahre alte Autofahrer habe das Stauende hinter einem Unfall auf der Bundesstraße 9 bei Lingenfeld (Kreis Germersheim) übersehen, wie die Polizei mitteilte. Bei seinem Ausweichmanöver am Samstag erfasste der Mann dann mit seinem Wagen einen 27 Jahre alten Polizisten.

Dieser habe gerade auf der Bundesstraße unweit der Grenze zu Baden-Württemberg einen Unfall abgesichert, hieß es. Zudem prallte der 20-Jährige mit seinem Wagen gegen den Streifenwagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht am Fahrbahnrand stand. Die Straße war zu diesem Zeitpunkt laut den Ermittlern glatt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.