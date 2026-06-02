In der Abfahrt Bingen-Mitte verliert eine junge Autofahrerin auf nasser Straße die Kontrolle. Der Wagen fährt mehrere Schilder um und prallt gegen einen Baum. Im Auto saßen auch zwei Kinder.

Bingen (dpa) – Zwei Frauen und zwei Kinder sind nach einem Autounfall in der Abfahrt der A61 bei Bingen (Landkreis Mainz-Bingen) ins Krankenhaus gebracht worden. Der Wagen sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei mit.

Die 20-jährige Fahrerin habe in der Anschlussstelle Bingen-Mitte vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Auto verloren. Der Wagen kam nach links ab und fuhr mehrere Verkehrsschilder um, bevor er gegen den Baum stieß.

Bei dem Unfall gegen 18.00 Uhr wurden die Fahrerin, ihre 20-jährige Beifahrerin sowie zwei auf der Rückbank sitzende Kinder leicht verletzt. Alle wurden von einem Notarzt und den Besatzungen mehrerer Rettungswagen versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Abfahrt rund eine Stunde gesperrt

Am Auto entstand nach Polizeiangaben ein Totalschaden. Die Abfahrt in Richtung Bingen war bis etwa 19.15 Uhr gesperrt. Neben Polizei und Rettungskräften war auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz.