Unfall
Auto fährt in Stauende auf A3 – ein Schwerverletzter
Illustration - Polizei
Der Unfall ereignete sich auf der A3 bei Windhagen. (Symbolbild)
Klaus-Dietmar Gabbert. DPA

Ein Wagen fährt am Abend in einen Lkw am Stauende. In dem Auto saßen mehrere Menschen. Was ist bisher über den Auffahrunfall bekannt?

Windhagen (dpa) – Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 3 bei Windhagen ist mindestens eine Person schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr am Dienstagabend ein mit mehreren Menschen besetzter Wagen in Richtung Frankfurt auf einen am Stauende stehenden Lastwagen auf. Rettungs- und Einsatzkräfte sind derzeit vor Ort. Ob es bei dem Unfall im Landkreis Neuwied nahe der Grenze zu Nordrhein-Westfalen weitere Verletzte gibt, war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:260407-930-916782/1

Ressort und Schlagwörter

Verkehr

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