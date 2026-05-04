Blaulicht, Chaos, Verletzte: In Leipzig rast ein Auto in eine Menschengruppe. Was steckt hinter dem Vorfall in der Innenstadt?

Leipzig (dpa) - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren.

Was wir wissen

• Die Stadt Leipzig bestätigte zwei Tote und zwei Verletzte sowie etwa 20 weitere Betroffene.

• Die Polizei hatte zuvor bereits mehrere Verletzte, aber keine Toten gemeldet; mittlerweile liegt eine aktualisierte Lage vor.

• Die Rettungskräfte riefen einen «Massenanfall von Verletzten» aus.

• Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus, hieß es.

• Auf X war ein Video zahlreicher Einsatzkräfte – Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei – am Einsatzort zu sehen.

• Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße, die vom Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone führt; in der Nähe liegen die Universität Leipzig und die Nikolaikirche.

Was wir nicht wissen

• Der genaue Hergang des Geschehens ist noch unklar; die Polizei machte dazu keine Angaben.

• Die Hintergründe des Vorfalls – einschließlich eines möglichen Motivs – sind unbekannt.

• Es ist unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Amokfahrt, einen Unfall oder ein anderes Geschehen handelt; dazu liegen keine offiziellen Angaben vor.