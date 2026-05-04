Leipzig (dpa) - In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren.
Was wir wissen
• Die Stadt Leipzig bestätigte zwei Tote und zwei Verletzte sowie etwa 20 weitere Betroffene.
• Die Polizei hatte zuvor bereits mehrere Verletzte, aber keine Toten gemeldet; mittlerweile liegt eine aktualisierte Lage vor.
• Die Rettungskräfte riefen einen «Massenanfall von Verletzten» aus.
• Der Fahrer des Fahrzeugs wurde nach Polizeiangaben festgenommen. Von ihm gehe derzeit keine Gefahr mehr aus, hieß es.
• Auf X war ein Video zahlreicher Einsatzkräfte – Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei – am Einsatzort zu sehen.
• Der Vorfall ereignete sich in der Grimmaischen Straße, die vom Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone führt; in der Nähe liegen die Universität Leipzig und die Nikolaikirche.
Was wir nicht wissen
• Der genaue Hergang des Geschehens ist noch unklar; die Polizei machte dazu keine Angaben.
• Die Hintergründe des Vorfalls – einschließlich eines möglichen Motivs – sind unbekannt.
• Es ist unklar, ob es sich um eine vorsätzliche Amokfahrt, einen Unfall oder ein anderes Geschehen handelt; dazu liegen keine offiziellen Angaben vor.
© dpa-infocom, dpa:260504-930-33412/2