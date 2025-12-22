Polizeieinsatz Auto fährt in Bushaltestelle – was wir wissen und was nicht dpa 22.12.2025, 20:15 Uhr

i Polizei Hessen Silas Stein. DPA

In Gießen kommt es zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Auto soll in eine Bushaltestelle gefahren sein, drei Menschen werden laut Polizei verletzt. Viele Fragen sind noch offen.

Gießen (dpa) - In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Laut Mitteilung der Polizei wurde der 32-jährige Fahrer festgenommen. Was wir wissen: Ort: In Gießen ist es am Abend in der Südanlage zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen.

Ablauf: Ein 32-jähriger Mann ist laut Polizei gegen 16.30 Uhr am Montagnachmittag mit seinem Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Eine Person erlitt nach Polizeiangaben schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen war der Mann zuvor an einer Ampel in zwei andere Fahrzeuge geprallt. Trotz dieses Unfalls setzte er seine Fahrt fort. Kurz darauf fuhr er in die Bushaltestelle. Der Mann fuhr anschließend weiter, stoppte sein Fahrzeug jedoch später.

Ermittlungen: Der betroffene Bereich wurde von der Polizei abgesperrt. Die Ermittlungen dauern an.

Verdächtiger: Der 32-jährige Fahrer kommt laut Polizei aus Aserbaidschan und lebt in Gießen. Er wurde von der Polizei festgenommen. Was wir nicht wissen: Motiv: Unklar ist bislang, warum der Mann in die anderen Fahrzeuge und später in die Bushaltestelle gefahren ist. Die genaueren Umstände des Sachverhalts seien derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.

Festnahme: Wie die Festnahme genau ablief, war zunächst unklar.

Opfer: Der genaue Gesundheitszustand der Verletzten über den ersten Befund hinaus ist nicht bekannt. Es ist unklar, ob weitere Personen betroffen waren, die nicht verletzt wurden. © dpa-infocom, dpa:251222-930-459060/2







