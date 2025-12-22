Auto fährt in Bushaltestelle – drei Verletzte in Gießen

In Gießen kommt es am Abend zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein Auto soll in eine Bushaltestelle gefahren sein, drei Menschen sind laut Polizei verletzt.

Gießen (dpa) – In Gießen ist ein Mann mit seinem Auto nach Polizeiangaben in eine Bushaltestelle gefahren und hat dabei drei Menschen verletzt, einen von ihnen schwer. Nach ersten Ermittlungen soll der 32-Jährige zuvor mit seinem Auto an einer Ampel gegen zwei Fahrzeuge geprallt sein. Er habe seine Fahrt fortgesetzt und sei dann gegen die Bushaltestelle gefahren.

Danach sei der Mann weitergefahren und habe den Wagen später gestoppt. Er wurde von der Polizei festgenommen. Die genauen Umstände sind den Angaben zufolge derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat den Bereich abgesperrt und Ermittlungen aufgenommen.