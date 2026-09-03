Ein Fahrzeug brennt in der Nacht vor einem Haus lichterloh – es wurde mutmaßlich angezündet.

Minden (dpa/lnw) – Nachdem in der Nacht ein Auto vor einem Wohnhaus gebrannt hat, ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Die Bewohner des Hauses seien durch ungewöhnliche Geräusche geweckt worden und hätten daraufhin ihr brennendes Auto direkt vor der Haustür entdeckt, teilte die Feuerwehr mit.

Die Wagenbesitzer versuchten, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu bekämpfen – ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr konnte den Brand vollständig löschen und verhindern, dass das Feuer auf das Haus übergriff. Die Bewohner blieben den Angaben zufolge unverletzt und konnten nach einiger Zeit zurück in ihr Haus.