Das Viertelfinale bei der Basketball-WM der Frauen ist komplett. Im letzten Play-In-Spiel wird es dramatisch.

Berlin (dpa) – Mitfavorit Australien und China haben bei der Basketball-WM der Frauen in Berlin das Viertelfinale komplettiert. China setzte sich in der Uber Arena knapp mit 75:72 gegen Puerto Rico durch, Australien gewann ebenfalls hauchdünn gegen Italien mit 82:80. Dabei gaben die Australierinnen eine 26-Punkte-Führung aus der Hand, hatten am Ende aber doch das bessere Ende für sich, weil Italien den letzten Wurf nicht im Korb unterbrachte.

Die Chinesinnen treffen nun an diesem Donnerstag (14.30 Uhr) auf die bislang so starken Französinnen. Australien bekommt es am Abend (20.45 Uhr) mit Spanien zu tun.

Deutschlands Basketballerinnen treffen in ihrem Viertelfinale um 17.45 Uhr (ProSieben Maxx und Magentasport) auf Europameister Belgien. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes will erstmals bei einer WM ins Halbfinale, geht aber als klarer Außenseiter in die Partie. Eröffnet wird der Viertelfinal-Tag um 11.30 Uhr mit der Partie von Topfavorit USA gegen Ungarn.