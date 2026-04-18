Topfavoritin Jelena Rybakina zieht ins Endspiel von Stuttgart ein. Dort trifft sie auf eine Kontrahentin, mit der im Finale nicht unbedingt zu rechnen war.

Stuttgart (dpa) - Australian-Open-Gewinnerin Jelena Rybakina greift beim topbesetzten Tennis-Turnier in Stuttgart nach ihrem zweiten Titel. Im Halbfinale setzte die Nummer zwei der Welt ihre Erfolgsserie bei der Sandplatz-Hallenveranstaltung mit einem 7:5, 6:1-Sieg gegen die russische Weltranglisten-Neunte Mirra Andrejewa fort.

Nach dem umkämpften ersten Satz beherrschte die topgesetzte Kasachin das Duell vor 4.400 Zuschauern in der ausverkauften Porsche Arena klar und ließ keine Zweifel mehr an ihrem Erfolg aufkommen. Am Sonntag trifft die Stuttgart-Siegerin von 2024 im Endspiel überraschend auf die tschechische Weltranglisten-Zwölfte Karolina Muchova (13.00 Uhr/Eurosport und Sky).

Muchova bezwingt zwei Top-Ten-Spielerinnen in Serie

Im spannenden ersten Halbfinale rang die frühere French-Open-Finalistin Muchova die ukrainische Australian-Open-Halbfinalistin Jelina Switolina mit 6:4, 2:6, 6:4 nieder. Muchova überzeugte mit ihrem abwechslungsreichen Spiel, auch wenn ihr einen Tag nach ihrem Dreisatzerfolg im Viertelfinale gegen US-Star Coco Gauff teilweise ein wenig die körperliche Frische zu fehlen schien.

Dennoch holte sie sich im dritten Satz das entscheidende Break zum 5:4 und entnervte die Weltranglisten-Siebte Switolina dabei mit Stoppbällen. Mit einem Ass machte sie nach 2:14 Stunden ihren Erfolg perfekt.

Im Finale geht es um ein Preisgeld von 161.310 Euro und einen Sportwagen für die Turniersiegerin. Von anfangs fünf deutschen Tennisspielerinnen im Hautfeld hatte keine das Viertelfinale des mit gut einer Million Euro dotierten Hallenturniers erreicht. Im Achtelfinale hatte Switolina die Hamburgerin Eva Lys mit 6:1, 6:0 abgefertigt.