Freiburg (dpa) – Union Berlins Torwart Matheo Raab fällt nach seinem ungewöhnlichen Bundesliga-Debüt länger aus. Der Fußball-Erstligist «muss in den kommenden Wochen auf Matheo Raab verzichten», hieß es in einer Mitteilung. Details zu der Handverletzung nannte der Club nicht.

Beim Stand von 1:0 hatte sich der Vertreter des verletzten Stammkeepers Frederik Rönnow am Sonntag in der Nachspielzeit bei einem Luftzweikampf mit dem Freiburger Bruno Ogbus an der Hand verletzt. In der elften Minute der zusätzlichen Zeit parierte der Keeper mit eben jener verletzten rechten Hand sogar noch einen Distanzschuss von SC-Profi Niklas Beste und rettete Union den Sieg.

«Ich habe in dem Moment nur noch Schmerzen gespürt. Wir konnten nicht mehr wechseln, ich wollte die paar Minuten irgendwie auch noch zu Ende spielen», sagte der 27-jährige Raab beim Pay-TV-Sender DAZN. «Nützt nichts, auf die Zähne beißen und irgendwie den Handschuh wieder anziehen und das Ding über die Bühne bringen.»