Tennis
Aus für Titelverteidiger Cobolli in Hamburg
Flavio Cobolli
Im vergangenen Jahr gewann Flavio Cobolli in Hamburg, dieses Mal kam das Aus schon in Runde eins. (Archivfoto)
Daniel Bockwoldt. DPA

Am Hamburger Rothenbaum gibt es die erste große Überraschung. Der Titelverteidiger fliegt in Runde eins raus.

Hamburg (dpa) – Titelverteidiger Flavio Cobolli ist beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 24 Jahre alte Italiener musste sich beim ATP-500-Event dem peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse mit 2:6, 5:7 geschlagen geben.

Wenige Tage vor dem Beginn der French Open konnte Cobolli damit nicht an seine zuletzt guten Leistungen auf Sand anknüpfen. Vor rund einem Monat hatte er beim Turnier in München noch im Finale gestanden. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Saison in Paris beginnt am Sonntag.

© dpa-infocom, dpa:260519-930-100369/1

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Sport

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