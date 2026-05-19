Im vergangenen Jahr trumpfte Justin Engel in Hamburg groß auf. Dieses Mal verpasst der 18-Jährige eine Überraschung.

Hamburg (dpa) - Deutschlands Tennis-Hoffnung Justin Engel hat beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum eine Überraschung knapp verpasst. Der 18-Jährige verlor beim ATP-500-Event in der ersten Runde gegen den Franzosen Ugo Humbert trotz einer couragierten Leistung mit 3:6, 6:3, 6:7 (2:7). Engel musste sich nach 2:21 Stunden geschlagen geben.

Der gebürtige Nürnberger hatte gegen die Nummer 34 der Welt anfangs große Probleme und musste den ersten Satz nach einem frühen Break abgeben. Doch dann steigerte sich Engel zur Freude der Zuschauer und schaffte den Satzausgleich.

Im entscheidenden Durchgang wehrte Engel beim Stand von 4:5 zwar noch einmal zwei Matchbälle ab, doch im Tiebreak verschlief er den Start und lag schnell mit 1:6 hinten. Mit dem vierten Matchball machte Humbert das Weiterkommen klar. Engel hatte in Hamburg eine Wildcard bekommen und dafür auf eine Teilnahme an der parallel laufenden Qualifikation für die French Open verzichtet. Das zweite Grand-Slam-Turnier Saison beginnt in Paris am Sonntag.

Aus für den Titelverteidiger

Ausgeschieden ist auch Titelverteidiger Flavio Cobolli. Der 24 Jahre alte Italiener musste sich dem peruanischen Qualifikanten Ignacio Buse mit 2:6, 5:7 geschlagen geben. Wenige Tage vor dem Beginn der French Open konnte Cobolli nicht an seine zuletzt guten Leistungen auf Sand anknüpfen. Vor rund einem Monat hatte er beim Turnier in München noch im Finale gestanden.