Darmstadt gibt einen 2:0-Vorsprung aus der Hand. Der Traum vom Aufstieg dürfte damit beendet sein. Elversberg hingegen bleibt dran und kann weiter hoffen.

Darmstadt (dpa) – Die SV Elversberg hat ihre Aufstiegschancen in der 2. Fußball-Bundesliga gewahrt, der SV Darmstadt 98 muss sie dagegen wohl begraben. Durch das 3:3 (2:3) hat Darmstadt drei Spieltage vor Saisonende nun 51 Punkte und damit sechs Zähler Rückstand auf den Relegationsplatz, den Hannover 96 innehat. Elversberg (56) liegt nur einen Punkt hinter den Niedersachsen auf Rang vier.

Patric Pfeiffer (14. Minute) und Fraser Hornby (15.) hatten früh die Hoffnungen der 17.810 Zuschauer im ausverkauften Böllenfalltor auf ein Fußballfest erfüllt, doch die Gäste zeigten sich unbeeindruckt und schlugen gnadenlos durch Tom Zimmerschied (26.), Maximilian Rohr (34.) und Lukas Petkov (45.+2.) zurück. Dem dritten Tor war eine Rote Karte für Pfeiffer wegen einer Notbremse vorausgegangen – eine harte, aber vertretbare Entscheidung. Hornby (51.) rettete noch einen Punkt für Darmstadt.

Darmstadt gibt 2:0 aus der Hand – Elversberg schlägt zurück

Nach zuletzt drei Niederlagen musste Darmstadt zwingend einen Dreier einfahren, um die Aufstiegschance zu wahren. Der frühe Doppelschlag brachte jedoch nicht die nötige Sicherheit. Im Gegenteil, die Lilien agierten nun zu passiv und überließen den wenig geschockten Saarländern den Ball. So fielen die Tore der SVE, die einfach munter und konzentriert weiterspielten, fast zwangsläufig.

Zunächst machte Zimmerschied seinen katastrophalen Fehler vor dem 2:0 der Darmstädter wett, Rohr legte mit einem schönen Distanzschuss nach. Die Partie war nun wieder offen. Auch in der Folge waren die Gäste am Drücker, Darmstadt wirkte leicht geschockt und kassierte noch das dritte Tor durch einen abgefälschten Freistoß.

Darmstadt belohnt sich mit dem Ausgleich

Nach der Pause zeigte Darmstadt in Unterzahl Moral und drängte auf den Ausgleich. Der gelang Hornby, der später angeschlagen ausgewechselt werden musste. Elversberg fehlte am Ende die Klarheit, der Schwung und die Überzeugung aus dem ersten Durchgang.