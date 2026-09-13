Karlsruhe (dpa) – Aufsteiger Energie Cottbus hat beim Karlsruher SC einen überraschend deutlichen Sieg gefeiert. Nach einem offensiv mutigen Auftritt gewann der Fußball-Zweitligist aus der Lausitz am 5. Spieltag 3:0 (1:0) bei den Badenern. Lukas Michelbrink (45. Minute +2), Dominik Pelivan (55.) und Justin Butler (62.) erzielten die Tore vor 28.186 Zuschauern im Wildpark. Karlsruhes Torwart Hans Christian Bernat verhinderte mit starken Paraden weitere Gegentreffer.

Beide Teams spielten von Beginn an munter nach vorn, zunächst mit leichten Vorteilen für die Cottbuser. Vor allem über die Kreativspieler Jannis Boziaris und Tolcay Cigerci kam Energie immer wieder gefährlich vor das Karlsruher Tor. Die erste Chance zur Führung hatte Lucas Copado, der per Kopf an Bernat scheiterte.

Schiedsrichter Hartmann kassiert Elfmeter wieder ein

Für die Karlsruher vergaben die beiden Stürmer Louey Ben Farhat und Shio Fukuda die besten Chancen. Letzterer traf mit einem abgefälschten Schuss nur die Latte des Cottbuser Tores. Einen vermeintlichen Foulelfmeter für die Gäste nahm Schiedsrichter Robert Hartmann nach Ansicht der TV-Bilder wieder zurück. Für Leonardo Bittencourt gab es sogar Gelb wegen einer Schwalbe.

Mit der letzten Aktion vor der Pause schockte Cottbus die Heimelf. Eine feine Vorlage per Hackentrick von Copado verwertete Michelbrink trocken zum 0:1. Nach dem Seitenwechsel vollendete erst der eingewechselte Pelivan ein Solo durch den Karlsruher Strafraum, wenig später stellte Butler gar auf 0:3. Cottbus blieb offensiv gefährlich, so traf der eingewechselte Christian Kinsombi nur den Pfosten.