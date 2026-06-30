Spiesen-Elversberg (dpa) – Die SV Elversberg startet ins Abenteuer Fußball-Bundesliga, wie sie aufgehört hat – voll motiviert, aber in Containern anstelle einer Kabine. Auch der Premieren-Gegner Bayer Leverkusen wird sich auf die ungewöhnlichen Umstände im kleinsten Liga-Ort einstellen müssen. Der Meister und Pokalsieger von 2024 gastiert zum Saisonauftakt am 29. oder 30. August beim Bundesliga-Neuling.

Das gaben die beiden Vereine und die Deutsche Fußball Liga bereits zwei Tage vor der offiziellen Verkündung der Spielpläne für die neue Saison an diesem Donnerstag im Rahmen der sogenannten «Bundesliga City Challenge» bekannt. Dazu waren Briefumschläge mit den Daten in Gelsenkirchen und Dortmund versteckt, die von Fans gefunden werden konnten.

Am Kabinentrakt wird mit Hochdruck gearbeitet

Dabei muss das Bayer-Team um Robert Andrich, Patrick Schick, Malik Tillman und Co. auf Luxus verzichten. Noch ist die Ursapharm Arena an der Kaiserlinde eine Baustelle. Umziehen müssen sich die Profis weiterhin in Containern. Die sich im Bau befindliche Tribüne, die 5.000 Zuschauern mehr Platz bieten soll, wird voraussichtlich erst im Laufe der Rückrunde fertig werden. Es wird mit Hochdruck gearbeitet, aber wann der Kabinentrakt fertig wird, ist noch nicht genau absehbar.

Die Vorfreude ist im Saarland beim 59. Bundesligisten der Historie groß. «Es wird nicht leichter. Aber das ist nicht schlimm. Schlimm wäre, nicht an diese Mannschaft zu glauben», sagte SVE-Coach Vincent Wagner. Denn als 59. Verein der Bundesliga-Geschichte und als erster Saarland-Vertreter seit 33 Jahren wolle sein Team zeigen, dass es nicht nur angekommen, sondern auch bereit sei, die Großen zu ärgern.