Lange führt Bonn, dann drehen die Bayern auf und zeigen ihre individuelle Klasse. Die Münchner gewinnen zum Auftakt der Halbfinalserie.

München (dpa) – Die Basketballer des FC Bayern München dürfen weiter von der Titelverteidigung träumen. Im ersten Playoff-Duell mit den Telekom Baskets Bonn gewann München vor heimischer Kulisse noch mit 83:78 (30:34). Zu Beginn des Schlussviertels lagen die Gastgeber bereits mit acht Punkten zurück. Effektivster Spieler der Partie war Bonns Joel Aminu mit 23 Punkten.

Auch das zweite Spiel der Best-of-Five-Serie findet im SAP Garden statt und steht am Montag (20.30 Uhr/Dyn) an. Für den Einzug ins Finale benötigt eine Mannschaft drei Siege.

Die Bayern hatten sich im Viertelfinale souverän gegen die Gladiators Trier durchgesetzt (3:0), während Bonn mit den Würzburg Baskets mehr Probleme gehabt und erst in der fünften Partie mit einem 66:63-Erfolg für die Entscheidung gesorgt hatte.

Lösungen erst in der Schlussphase

Es schien jedoch so, als könnten die Gäste den Rhythmus zunächst beibehalten. Die Bayern hatten teilweise große Probleme und fanden erst in der entscheidenden Phase Lösungen – angeführt von ihrem erfolgreichsten Werfer: Oscar da Silva (13 Punkte).

«Im Endeffekt haben wir offensiv dann das gefunden, was wir gesucht haben. Wir haben die Würfe getroffen, die Bonn vielleicht am Schluss nicht mehr getroffen hat», sagte Bayern-Profi Justus Hollatz bei Dyn.