In einer rheinland-pfälzischen Gemeinde nahe der hessischen Grenze stoßen zwei Wagen zusammen. Dabei kommt nur der Unfallverursacher mit dem Schrecken davon.

Rennerod (dpa) – Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall in Rennerod im Westerwaldkreis verletzt worden. Ein 26-Jähriger war am Samstagabend auf den Wagen eines 24-Jährigen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Unfallverursacher sei dabei unverletzt geblieben, hieß es weiter. Die vier Insassen des anderen Autos wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die genaue Unfallursache ist bislang unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.